Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео тренировки своей ученицы Александры Трусовой на сборах в Кисловодске.

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео тренировки своей ученицы Александры Трусовой на сборах в Кисловодске."Работа кипит уже в Кисловодске, – написал Плющенко. – Команда сборников "Ангелов Плющенко" и тренеры моей команды".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 6 Июн 2020 в 4:27 PDTРанее Плющенко рассказал, почему запланировал провести учебно-тренировочный сбор именно в Кисловодске.Напомним, в мае двукратный олимпийский чемпион подтвердил, что Трусова переходит в его академию. До этого 15-летняя спортсменка занималась в тренерской группе Этери Тутберидзе.В марте Саша должна была представить Россию на чемпионате мира в Монреале, но Международный союз конькобежцев (ISU) из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 принял решение отменить соревнование.