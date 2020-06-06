Программа начнёт действовать с 2021 года.

Льготная ипотека для работников культуры, искусства и кинематографии Владимирской области начнёт действовать с 1 января 2021 года.Соответствующие изменения внесены в закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», сообщает 5 июня пресс-служба регионального правительства. Он направлен на сохранение в области перспективных кадров и на привлечение новых.Право на получение льготной ипотеки предоставляется нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам культуры не старше 45 лет, имеющим высшее или среднее профессиональное образование. Возрастной ценз не будет учитываться, если как минимум двое членов семьи (не обязательно супруги – это могут быть родители и дети) трудятся в государственных или муниципальных учреждениях культуры региона. Претенденты на поддержку должны быть зарегистрированы во Владимирской области.Льготникам будет субсидироваться первоначальный взнос в размере 20% от расчётной стоимости покупаемого жилья, но не более 400 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена ежемесячная 50% компенсация расходов по процентам за кредит в течение пяти лет, но не более пяти тыс. рублей в месяц.