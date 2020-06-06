Смерть Сергея Бодрова стала настоящей трагедией для российского зрителя. Любимец публики ушел из жизни внезапно, ему было всего 30 лет. Спустя почти два десятилетия после смерти артиста его подруга решилась рассказать о последнем личном разговоре Бодрова с супругой.

Смерть Сергея Бодрова стала настоящей трагедиейдля российского зрителя. Любимец публики ушел из жизни внезапно, ему было всего30 лет. Спустя почти два десятилетия после смерти артиста его подруга решиласьрассказать о последнем личном разговоре Бодрова с супругой.Дарья Юргенс, коллега Сергея Бодрова по киноплощадке,рассказала о его последнем разговоре с любимой женой. Как известно, Бодров вместесо своей съемочной группой погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002году. Их тела до сих пор не нашли, официально Бодров и команда числятсяпропавшими без вести.Как рассказала Юргенс, звезда фильмов "Брат"и "Брат-2" незадолго до трагедии звонил своей супруге СветланеМихайловой. Сергей Бодров очень любил свою жену, они часто созванивались, он писалдевушке нежные письма и сильно дорожил благополучием своей семьи.При разговоре,ставшим последним, Сергей долго не хотел прощаться со Светланой и в концесказал очень важные слова: "Береги детей".По словам актрисы Дарьи Юргенс, каждый разговор сженой был очень важен для Бодрова, в такие моменты понимающие коллеги старалисьоставить его в одиночестве.У талантливого актера и режиссера были далеко идущиепланы на будущее. В сфере киноиндустрии Сергей успел добиться многого, однако семьявсегда оставалась для него на одном из первых мест.Юргенс вэфире Первого каналатакже поделилась личными переживаниям – смерть друга шокировала артистку.Знаменитость призналась, что до сих пор иногда слышит последние слова Бодрова, адресованные любимой жене: "Света, Света, Света…".