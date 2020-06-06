В своем инстаграм-блоге Юлия Савичева решила обсудить с подписчиками худшие проявления человеческого характера. Певица опубликовала собственный антирейтинг.

В своем инстаграм-блоге Юлия Савичева решила обсудить с подписчиками худшие проявления человеческого характера. Певица опубликовала собственный антирейтинг.Как отметила девушка, мы все состоим из плюсов и минусов, однако в наших силах бороться с "демонами". Также, по мнению звезды, люди самостоятельно выбирают окружение, поэтому хотелось бы заранее оградить себя от тех, кто точно не подходит.Юлия Савичева опубликовала личный список черт характера, которые могут стать преградой для отношений с ней. Возглавляет антирейтинг ложь. Девушка категорически не приемлет, когда ей врут – ей грустно разочаровываться в человеке, узнав правду.Второй в списке идет лень. Певица отметила, что, естественно, всем нам иногда нужно отдохнуть и отложить дела на потом. Однако систематическое "ничегонеделание" приводит Юлию Савичеву в бешенство. Артистка жалуется, что люди постоянно находят сотни причин для оправдания подобного поведения.5 Июн 2020 в 6:36 PDTПоследним в рейтинге оказался нарциссизм. Исполнительница призналась, что терпеть не может чересчур самовлюбленных людей. Завышенная самооценка для Савичевой – стоп-сигнал для дружбы.Поклонники в комментариях отметили, что согласны с мнением звезды. Многие признались, что к списку из лжи, лени и нарциссизма добавили бы еще лицемерие, грубость, алчность и равнодушие.