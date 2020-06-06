06.06.2020

2020-06-06 14:25:03

Скончался известный на всю Россию духовник Боголюбовского монастыря

5 июня 2020 года на 94 году жизни мирно отошёл ко Господу схиархимандрит Пётр (Кучер), духовник Свято-Боголюбского женского монастыря, сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальской епархии. Отпевание состоится 8 июня, в день Святого Духа, после Божественной литургии в Свято-Боголюбском монастыре. Начало литургии в 8.00.

Петр родился 11 июля 1926, село Клиновое, Артемовский округ, Украинской ССР. В сентябре 1943 года в возрасте 17 лет был призван в действующую армию. Получив звание сержанта артиллерии, 11 июня 1944 года был направлен на Украинский фронт. Участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.

Награждён несколькими боевыми наградами, среди которых — орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Майор в отставке, работал ветеринарным врачом.

10 августа 1975 года был рукоположён в сан священника, позже принял постриг. Весной 1991 года архимандрит Петр был приглашён в Воронежскую и Липецкую епархию для восстановления Задонского Свято-Тихоновского монастыря. В апреле 1996 отказался служить Пасхальную службу по современному времени, что на час раньше, чем было до революции.

В результате конфликта с верными ему монахинями временно перешел в так называемую Суздальскую Автономную церковь, в главе со скандально известным самопровозглашенным «митрополитом» Валентином Русанцовым. Вернувшись в лоно РПЦ, беглецы стали восстанавливать Боголюбовский монастырь.

Монастырь приобрёл славу всероссийского центра борьбы с ИНН и цифровизацией. Архимандрит Петр заявлял: «Принятие цифрового идентификатора есть, можно так выразиться, принятие веры антихристовой». Также призывал к установлению в России монархии.