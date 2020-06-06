Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю. Ранее сообщалось, что в городе Вилючинске госпитализированы четырехмесячные младенцы, которых родители оставили без еды и воды на несколько дней.

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю. Ранее сообщалось, что в городе Вилючинске госпитализированы четырехмесячные младенцы, которых родители оставили без еды и воды на несколько дней. Их родители, по версии следствия, ушли в запой в конце мая. В итоге дети в тяжелом состоянии были госпитализированы. Девочка госпитализирована в Вилючинскую городскую больницу, где ей оказана своевременная медицинская помощь. А мальчик в крайне тяжелом состоянии доставлен в реанимацию Камчатской краевой детской инфекционной больницы. Врачам не удалось его спасти.В отношении супружеской пары — женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения — возбуждено уголовное дело за "неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности​​​". После смерти одного из малышей им грозит еще одна статья УК — умышленное причинение смерти малолетнему. Супруги заключены под стражу.Ранее подмосковный подросток, которого морили голодом отец и мачеха, не выдержал издевательств и покончил с собой.