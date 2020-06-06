Избранница Сергея Жигунова продолжает развлекать любимого на карантине. На днях Виктория Ворожбит решила в очередной раз порадовать актера и выбрала для этого крайне специфический способ.

ИзбранницаСергея Жигунова продолжает развлекать любимого на карантине. На днях ВикторияВорожбит решила в очередной раз порадовать актера и выбрала для этого крайне специфический способ.ВикторияВорожбит попала под пристальное внимание россиян после того, как выяснилось,что она крутит роман с любимцем публики "гардемарином" СергеемЖигуновым. Масло в огонь подлил тот факт, что Виктория очень похожа на бывшуюлюбовницу актера звезду телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.Так что теперькаждый шаг Ворожбит оказывается на виду у общественности, тем более она сама судовольствием демонстрирует свою жизнь в инстаграм-аккаунте. Последней публикацией девушка серьезно удивила поклонников. Для своего любимогоона приготовила весьма брутальный обед. Чтобы накормить Жигунова, был умерщвленнастоящий дикий кабан!"Получаем правильные аминокислоты из мясадикого кабана", – похвасталась Ворожбит под красочной фотографией.4 Июн 2020 в 8:23 PDTПодписчикам понравились кулинарные изыскиВиктории, и они принялись нахваливать ее способности."Как вкусно, у меня даже слюнки потекли","Ого, очень аппетитно выглядит", "Поделитесь рецептом этойвкусности!", " Классно, приятного Вам аппетита!" – восторгаются поклонники.