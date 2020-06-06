Избранница
Сергея Жигунова продолжает развлекать любимого на карантине. На днях Виктория
Ворожбит решила в очередной раз порадовать актера и выбрала для этого крайне специфический способ.
Избранница
Сергея Жигунова продолжает развлекать любимого на карантине. На днях Виктория
Ворожбит решила в очередной раз порадовать актера и выбрала для этого крайне специфический способ.
Виктория
Ворожбит попала под пристальное внимание россиян после того, как выяснилось,
что она крутит роман с любимцем публики "гардемарином" Сергеем
Жигуновым. Масло в огонь подлил тот факт, что Виктория очень похожа на бывшую
любовницу актера звезду телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.
Так что теперь
каждый шаг Ворожбит оказывается на виду у общественности, тем более она сама с
удовольствием демонстрирует свою жизнь в инстаграм-аккаунте. Последней публикацией девушка серьезно удивила поклонников. Для своего любимого
она приготовила весьма брутальный обед. Чтобы накормить Жигунова, был умерщвлен
настоящий дикий кабан!
"Получаем правильные аминокислоты из мяса
дикого кабана", – похвасталась Ворожбит под красочной фотографией.
4 Июн 2020 в 8:23 PDT
Подписчикам понравились кулинарные изыски
Виктории, и они принялись нахваливать ее способности.
"Как вкусно, у меня даже слюнки потекли",
"Ого, очень аппетитно выглядит", "Поделитесь рецептом этой
вкусности!", " Классно, приятного Вам аппетита!" – восторгаются поклонники.