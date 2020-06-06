Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на сложное материальное положение. Также знаменитость заступилась за продюсера Иосифа Пригожина.

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на сложное материальноеположение. Также знаменитость заступилась за продюсера Иосифа Пригожина.Звезда ток-шоу Андрея Малахова призналась, что из-закарантина осталась без заработка. Между тем Гоген Солнцев вынужден содержать жену-пенсионеркуЕкатерину и любовницу Лиду.С зазнобами шоумен уехал в деревню. Вдали от цивилизации Гогени его дамы прячутся от коронавируса. "Мы живем втроем на хлебе и воде", – сетуетна бедственное положение Солнцев.Отметим, что у шоумена болит душа не только за себя. ГогенСолнцев переживает за продюсера Иосифа Пригожина. Музыкального деятелязатравили после слов о безденежье среди артистов. Шоумен призвал оставитьИосифа в покое.5 Июн 2020 в 9:47 PDTСолнцев поддерживает Пригожина и согласен с еговысказыванием. По словам Гогена, многие артисты, в особенности звезды 90-х, допандемии зарабатывали по 100 – 200 тысяч за корпоратив, что по меркамшоу-бизнеса – смешныеденьги. Между тем карантин лишил их и этого дохода. Гоген Солнцев добавил, что большие гонорары есть у единиц,например, Григория Лепса и Ирины Аллегровой.подчеркнул, что он, как и другие знаменитости,очень рассчитывает на государственную поддержку. Шоумен будет рад любойкопейке.