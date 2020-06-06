Министры ОПЕК+ согласовали продление рекордного уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Однако Мексика сообщила, что заканчивает сокращение добычи в конце июня, поэтому общая квота после июня составит 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Министры ОПЕК+ согласовали продление рекордного уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Однако Мексика сообщила, что завершает сокращение добычи в конце июня, поэтому общая квота после июня составит 9,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в финальном заключении, которое страны ОПЕК+ одобрили в субботу, 6 июня, на основании принятого ранее решения ОПЕК.Мексика в мае-июне снижает суточную добычу нефти на 100 тысяч баррелей. При этом Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт решили в июне дополнительно снизить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ перевыполняет также Оман.Странам, которые не выполнили договоренности по сокращению добычи на 100 процентов, министры ОПЕК предписали сделать это в течение июля-сентября, пишет ТАСС.Информацию о достигнутых договоренностях подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Страны ОПЕК и страны не-ОПЕК единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля", — написал он в своем Twitter. Министр назвал данное решение "смелым" и достойным похвалы от всех стран-участниц.Решено также, что следующее очередное заседание ОПЕК состоится 30 ноября, а следующее заседание ОПЕК+ — 1 декабря.