Этери Тутберидзе часто хвасталась успехами своих звездных фигуристок – Анны Щербаковой и Алены Косторной. Но карантин явно повлиял на успехи девочек. Пользователи Инстаграма обнаружили интересные видео, на которых спортсменки едва держатся на льду.

Этери Тутберидзе часто хвасталась успехами своих звездных фигуристок –Анны Щербаковой и Алены Косторной. Но карантин явно повлиял на успехи девочек. Пользователи Инстаграма обнаружили интересные видео, на которых спортсменки едва держатся на льду.Пока главная наставница Этери Тутберидзе отбывает свой двухнедельный карантин после возвращения из США, звездных фигуристок тренирует хореограф Даниил Глейхенгауз. Именно он стал автором нашумевших видео.В одной из групп поддержки Тутберидзе в Инстаграме были опубликованы кадры с ее лучшими спортсменками. Поклонники Этери отметили, что на видео отчетливо видны неуверенные шаги девочек на льду. Анна и Алена не стояли на коньках уже два месяца из-за бушующей пандемии коронавируса.На одном из роликов Щербакова поинтересовалась у хореографа, почему так неустойчиво на льду. Глейхенгауз решил пошутить над ученицей и сказал, что именно сейчас в движениях девочки видны годы мастерства. Стоит отметить, что дальше на видео запечатлен момент, как Анна теряет равновесие и чудом не падает.Похожая картина произошла и с Аленой Косторной."На лед выходит чемпионка Европы, победительница финала Гран-при. Первые шаги в новый сезон. Алена покажи аксель", – снова шутит Даниил Гленхейгауз.5 Июн 2020 в 11:01 PDTНапомним, что через несколько дней фигуристки все же реабилитировались и вспомнили технику исполнения многих элементов. Они постепенно возвращаются в боевые кондиции и с легкостью исполняют прыжки в три оборота.