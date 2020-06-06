В Киеве скончалась экс-супруга культового советского режиссера Сергея Параджанова. О кончине Светланы Щербатюк-Параджановой стало известно из социальных сетей. Щербатюк-Параджановой ..

В Киеве скончалась экс-супруга культового советского режиссера Сергея Параджанова. О кончине Светланы Щербатюк-Параджановой стало известно из социальных сетей.Щербатюк-Параджановой было 82 года. Последнее время она проживала вместе со своим сыном. Стоит отметить, что сам народный артист Украинской ССР Сергей Параджанов умер в 1990-м году.