Оползень смыл в море целый поселок в Норвегии. К счастью, никто не пострадал - люди успели покинуть свои дома до того, как постройки оказались в воде.

Оползень смыл в море целый поселок в Норвегии. К счастью, никто не пострадал — люди успели покинуть свои дома до того, как постройки оказались в воде.ЧП произошло на севере Норвегии на мысе Кракнесет. На кадрах с места события видно, как большой пласт земли, словно по маслу, съезжает в море. В населенном пункте было восемь домов. Когда оползень подошел к зданиям, людей там уже не было. Некоторых пришлось эвакуировать на вертолете. На видео также заметно, что в поселке осталась собака. Позже полиция пояснила, что ей удалось выбраться на берег. В общем, катаклизм обошелся без жертв.Что же стало причиной схода оползня? Все дело в особом типе грунта, который способен разжижаться, когда на него оказывается механическое воздействие. Речь идет о так называемой плывунной глине.Изначально плывунные глины образовались в морских условиях. Это были глинистые частицы, прочно связанные ионами соли. После отступления ледника глины поднялись на поверхность, а дожди вымыли из них всю соль. В результате остался слабый глинистый скелет с большим содержанием воды."Эти глины распространены в Скандинавии и на севере Канады. И отличаются неприятной особенностью — они выдерживают довольно значительные нагрузки, но если этот порог превышен, превращаются в жидкую грязь. Причем это превышение действительно происходит внезапно", — пояснил Евгений Вознесенский, профессор геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук.Что послужило триггером для схода оползня в этот раз, геологам еще предстоит разобраться. Хрупкое равновесие грунта может сохраняться веками, а толчком к разрушению может стать любое, на первый взгляд , незначительное воздействие.Самый показательный в этом плане случай тоже произошел в Норвегии. В 1978 году в коммуне Рисса сошел массивный оползень, образовавшийся в результате разжижения плывунной глины. Запустил процесс местный фермер, живший около озера. Он выкопал яму под фундамент пристройки к амбару. А из выкопанного грунта мужчина сделал отсыпку вдоль берега. Веса этой земли хватило, чтобы нарушить равновесие в плывуне.Сначала под воду ушел небольшой кусок береговой линии, а потом в озеро постепенно уплыли тринадцать соседних ферм. Сошедший оползень в свою очередь привел к образованию цунами на озере и новым разрушениям.Остается надеяться, что на сей раз ущерб от катаклизма ограничится лишь теми восьмью домами, которые уже унесло в море.