Поправки в Конституции на сегодняшний день являются одной из самых животрепещущих тем. Иван Ургант в одном из эфиров своего шоу не смог устоять под натиском общественности и высмеял новый скандальный ролик.

Поправки в Конституции на сегодняшний день являются одной из самыхживотрепещущих тем. Иван Ургант в одном из эфиров своего шоу не смог устоять под натиском общественности и высмеял новый скандальный ролик.Несколько дней назад в сети появился ролик, рассказывающий о поправках в Конституции. РИА ФАН опубликовало видео, в котором однополая пара в 2035 году усыновляет ребенка. По задумке режиссером и сценаристов, в стране не приняли поправку, в одной из которых было предложено закрепить понятие брака как союз мужчины и женщины. Видео вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Позднее "Ютуб" удалил материал, посчитав, что он разжигает ненависть.Иван Ургант решил интерпретировать данную историю и снял собственную пародию на творчество ФАН. Действие происходит в 2013 году в главном офисе Comedy Woman. Мария Кравченко – телеведущая программы снимает на телефон важный момент в жизни каждого актера. По словам Марии, их соведущего забирают на другой канал, где ему обеспечено прекрасное будущее. Речь идет о Дмитрии Хрусталеве, который переходит работать на Первый канал."Мальчишку" знакомят с Иваном Ургантом и желают успехов в карьере. Они выходят из здания, и Дмитрий задает один из главных вопросов: где его предшественник на этой должности – Александр Гудков.Далее по сюжету, в кадре появляется Гудков в образе стереотипного гомосексуала и разочаровывает будущего соведущего. Ургант пытается успокоить его и призывает не расстраиваться, ведь у него теперь появится "настоящая, полноценная программа". Гудков же дарит Хрусталеву платье и говорит, что он должен сниматься в этой одежде – "так будет смешнее".5 Июн 2020 в 4:17 PDTФинал пародии стал таким же неоднозначным, как и в оригинальной версии ФАН. Ургант и Гудков изображают поцелуй, после чего на черном экране всплывает вопрос: "Такой "Вечерний Ургант" ты хочешь?"