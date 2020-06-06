Сильный ветер сорвал с места плохо закрепленный трап, который врезался в крыло пассажирского авиалайнера, находившегося на стоянке. К счастью, в результате субботнего инцидента обошлось без пострадавших.

Утром в субботу, 6 июня, в международном аэропорту Мумбаи произошел инцидента с участием самолета Airbus A320 авиакомпании IndiGo.Как сообщают местные СМИ, в городе разразился ураган, прошедшийся и по территории воздушной гавани.Как выяснилось, один из трапов был закреплен недостаточно хорошо – сильный ветер сорвал его с места и он врезался в крыло воздушного судна, находившегося на стоянке.Известно, что авиалайнер получил повреждения, однако специалистам только предстоит установить степень их серьезности.