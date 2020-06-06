Полицейским Сиэтла на неопределенный срок запретили использовать слезоточивый газ против участников акций протеста.

Полицейским Сиэтла на неопределенный срок запретили использовать слезоточивый газ против участников акций протеста. Об этом в субботу сообщила мэра города Дженни Деркан. Распоряжение не качается полицейского спецназа, который сможет применять спецсредства при обстоятельствах, угрожающих жизни .В Денвере суд пошел еще дальше и запретил полиции использовать не только слезоточивый газ, но и резиновые пули, осветительные гранаты и другие средства для разгоны агрессивной толпы."Граждане никогда не должны бояться мирных протестов из-за ответных мер полиции, особенно, когда они протестуют против того же насилия со стороны полиции", — заявил судья.В нескольких штатах и городах США власти приняли решение прекратить обучение полицейских удушающим приемам, а также запретить применять их к задержанным.К полицейским, отключающим свои нагрудные видеорегистраторы или мешающим их работе, будут применять строгие меры вплоть до увольнения. Следить за выполнением этого распоряжения служителями закона будут их коллеги, пишет ТАСС.В США уже 11 дней идут массовые акции протеста после гибели чернокожего американца Джорджа Флойд во время его задержания. В Миннеаполисе белый полицейский встал коленом на шею Флойда, сильно затруднив ему дыхание.