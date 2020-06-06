Пенсионерка попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте – некоторые водители заметили пешехода и притормозили, однако это удалось не всем. Момент ДТП попал в объектив регистратора, установленного в салоне машины, сбившей человека.

В субботу, 6 июня, на проспекте Ленина в Туле автомобиль сбил пенсионерку. Момент аварии попал в объектив регистратора, установленного в автомобиле, который стал участником ДТП.Судя по кадрам, пожилая женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. Таксист вовремя заметил пешехода и остановился, а автор видео слишком поздно увидел человека и не успел затормозить.Как сообщают местные СМИ, пешеход отделался сравнительно легкими травмами. В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.