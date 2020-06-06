Женщина-пешеход получила перелом лобной кости и черепно-мозговую травму после того, как попыталась перебежать проезжую часть на красный свет. Момент аварии с участием пешехода попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей в субботу, 6 июня, на улице Орджоникидзе в Твери.Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой регионального управления ГИБДД, женщина-пешеход попыталась пересечь проезжую часть по "зебре" на запрещающий сигнал светофора.Ей удалось преодолеть примерно половину дистанции, после чего женщину снес автомобиль.Как сообщают местные СМИ, 42-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы – у нее диагностирован перелом лобной кости и закрытая черепно-мозговая травма.