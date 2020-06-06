В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская. Более 45 лет своей жизни она отдала работе в Союзе театральных деятелей, занимаясь драматургией Антона Павловича Чехова, сообщается на сайте организации.

В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская. Более 45 лет своей жизни она отдала работе в Союзе театральных деятелей, занимаясь драматургией Антона Павловича Чехова, сообщается на сайте организации.Вековой юбилей Элеонора Матвеевна отпраздновала в октябре прошлого года. Глава СТД Александр Калягин, поздравлявший ветерана театрального сообщества, отметил, что остроумию и очарованию Красновской можно было только позавидовать.