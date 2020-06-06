Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале Россия 24.

Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", пандемия коронавируса COVID-19 вынуждает не дожидаться сентября.Как подчеркнул Мурашко, лучше привиться до периода подъема заболеваемости. Вакцина против гриппа уже производится, и россияне смогут защититься уже в августе."Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров​​​", — заявил министр.