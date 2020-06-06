Сотрудники Морспасслужбы готовятся принять меры, если изменившийся ветер погонит пятно дизтоплива на реке Амбарной в другую сторону.

Сотрудники Морспасслужбы готовятся принять меры, если изменившийся ветер погонит пятно дизтоплива на реке Амбарной в другую сторону. В настоящее время проводится разведка, сообщили ТАСС в службе. Спасатели выставят новые боны, чтобы не допустить загрязнения акватории.Разлившееся топливо из реки откачивают нефтесборные системы общей производительностью около 100 кубометров в час. На месте работают 380 человек и 120 единиц техники.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, при исследованиям восьми проб воды зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ более чем в 200 раз.Авария на хранилище дизельного топлива ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" произошла 29 мая. Из емкости вылилось около 21 тысячи кубометров горючего.