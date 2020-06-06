06.06.2020

2020-06-06 09:10:03

Владимирский художник проиллюстрировал сказки Пушкина

У кого из русских людей самый большой словарный запас? Конечно, у Пушкина. В него входит около 25 тысяч лексем. Сегодня день рождения великого поэта, которого почитают во всех уголках нашей планеты.

В каждой домашней библиотеке есть томик Пушкина. С его сказками мы начинаем знакомиться еще не научившись читать. Пушкин написал всего 7 сказок . Но каждая запоминающаяся. Если в каждом слове Пушкина -чудеса, то какие должны быть иллюстрации? Ответим на этот вопрос рисунками Сергея Ермолина.

Шамаханская царица, старик со старухой, золотой петушок. Герои сказок Пушкина оживают на иллюстрациях. Поэт даёт художнику свободу, - рассказывает Сергей Васильевич Ермолин, иллюстратор. У него нет строгих рамок. Небольшие мизансцены глубоко раскрывают персонаж, показывают его с разных сторон. Богатое описание раскрывает образ и на холсте. Яркий пример - старуха из "Золотой рыбки".



Сергей Ермолин художник-график, иллюстратор:

- Я своих студентов спрашиваю, назовите мне детектив, в котором вся характеристика женщины была. Она и такая, и сякая, и умница, и нежная, и сварливая, и захапущая.

Героев Пушкинских сказок встречаешь каждый день, - смеётся художник. Характерные черты, подсмотренные у прохожих на улице, ложатся на холст и делают персонаж живым. Резкая эмоция, суровый взгляд или румянец на щеках хорошо передают характер. В серии иллюстраций к сказке "О попе и работнике и его Балде" авторским штрихом стала вытянутая голова работника.



Сергей Ермолин художник-график, иллюстратор:

- Показать, что, на первый взгляд, это дурачок, условно, а на самом деле, как у нас Иванушка, очень мудрый.

Важно погрузиться в сказку. Со стариком забрасывать невод и ждать золотую рыбку, с царём Салтаном плыть по синему морю. Внимательное отношение к сказке делает персонажа полным. Эпоха, детали одежды и интерьера. Ничто не должно ускользнуть от художника.



Сергей Ермолин художник-график, иллюстратор:

- В начале слово, в начале уважительное отношение к тексту, к писателю, потом влезаешь в эту шкуру, в эти интерьеры, в это время, эпоху.



Перенести сложившейся образ на холст - самое сложное. Передать гамму чувств и эмоций художнику помогает пастель. Познакомить зрителя со "своим Пушкиным" Сергей Васильевич готов уже летом. Выставка с серией работ по Пушкинским сказкам снова откроется в центре ИЗО.

Нина Глизница, Андрей Синягин "Вести-Владимир"