Ранее было выплачено около пяти млн рублей.

Владимирский автовокзал продолжает гасить долги перед перевозчиками.Так, 5 июня было выплачено десять млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее, 14 мая, было выплачено почти пять млн рублей. Как и в мае, сейчас деньги будут распределены между всеми перевозчиками, перед которыми у предприятия имеется задолженность, пропорционально их долгам.Бесперебойное обеспечение работы пассажирского транспорта находится на постоянном контроле правительства. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении финансовой помощи перевозчикам из региональной казны.