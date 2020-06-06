06.06.2020

2020-06-06 18:10:03

Во Владимире стартовал марафон экологических привычек

Наступило лето - давайте его начнем еще и с хороших экопривычек. Вот завтра, например, владимирцев приглашают на ударную уборку участники народного экологического проекта " Береги Маму". Место встречи вход у парка "Дружба".

Время 10 утра. С собой предлагают взять только отличное настроение! Перчатки и мешки предоставят организаторы. Но можно попробовать для себя и другие органические рецепты и действия, которые изменят мир вокруг всех нас.

Ангелина Мещерякова хотя бы два раза в неделю предпочитает общественному транспорту велосипед. Не все улицы оборудованы для велосипедистов, но девушка старается подобрать самый удачный маршрут.



Ангелина Мещерякова ученица школы:

- Я бы сказала - на некоторых улицах удобно, на некоторых нет.Смотря где ездить. Достаточно часто передвигаюсь на велосипеде , потому что стараюсь соблюдать экологичный образ жизни, чтобы снизить нагрузку на окружающую нас природу.

В школе почти никто не ходит с экосумками, рассказывает школьница Ульяна Резникова. Хотя сделать их своими руками так просто.



Ульяна Резникова, школьница:

- Мы шили вместе с мамой из старых джинсов. Можно носить конфеты в кармашках, можно носить много чего. Она мне очень нравится.

О пользе многоразовых сумок Настя и Аня Богатовы узнали с уроков по экологии. Но экологическое воспитание начинается с более важных вещей , уверена Настя.



Настя Богатова, школьница:

- Когда кто-то купил и лень было дойти до мусорки они его бросали. И мне бы хотелось им сказать, что можно было просто поднять и дойти до мусорки. Чтобы мы жили. Потому что если планета будет грязной, мы не сможем выжить.

Что еще полезного можно сделать для природы? В июне отмечают Всемирный день охраны окружающей среды. Экомарафон "Полезные советы" в этом году проходит в интернете.



- Украшайте, пожалуйста, наш город, сажайте деревья и растения. И, пожалуйста, не мусорите.

- С бабушкой моей сделали из бумаги сумочку для конфет!Попробуйте тоже сделать.

Участвовать могут опытные спикеры и школьники, рассказывает Константин Сулимко, директор "Экологии региона". В онлайн формате такой марафон- впервые.



Константин Сулимко директор "Экологии региона":

- Для детей особенно это важно. Они понимают, насколько каждый может сделать большое дело для всех окружающих. Насколько это может сберечь природу.

Мало говорить об экологии. Ее нужно внедрять в привычки, в культуру, уверена директор станции юннатов Инна Рычкова. По ее словам, природа положительно отреагировала на самоизоляцию людей. Растения и животные чувствуют себя лучше.

В саду растения сразу стали иметь меньший полевой покров, листва стала более жизнеспособной - а мы знаем, что листва позволяет нам получать кислород.Очень было сразу видно. Во Владимире стало намного больше птиц!Это, наверное, все слышат по утрам.

Здоровье планеты улучшилось. Но получится ли его сохранить после выхода из карантина? Режим самоизоляции показал - экологические привычки должны стать частью нашей жизни.

Анастасия Сахарова. Максим Котов. Вести-Владимир.