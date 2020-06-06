06.06.2020

2020-06-06 12:05:03

Во Владимирской области 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

При этом на территории региона за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Положительная тенденция по преобладании выздоровлений над количеством новых заболевших сохраняется.

Напомним, что Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3026 случаев заболевания

Больше всего - 633 - в г. Владимире,

427 - в Гусь-Хрустальном районе,

404 - в Петушинском,

275 - в Александровском.