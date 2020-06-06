06.06.2020

2020-06-06 14:40:03

Во Владимирской области увеличилось число пропавших людей

В мае в региональный отряд «Лиза Алерт» поступило 140 заявок на поиск 147 человек.

Показательно, что из них в лесу потерялось только 27, а в город — 120. Из них детей до 18 лет - 41.

Силами добровольцев живыми найдены 107 пропавших, а 16 обнаружили уже без признаков жизни. И до сих пор не найдены - 12 человек.

Участники спасательного отряда обратились к жителям Владимирской области с просьбой о помощи. «Мы не получаем зарплаты и премии, - подчеркнули они. -Любой выезд на поиск - это определенные траты с нашей стороны на топливо, воду, еду. Количество поисков увеличивается с каждым годом, а впереди - период активных выездов в летний сезон. Уже есть заявки о пропаже людей в лесу».

Будет и по 10-15 заявок в день, и такое количество выездов отряд не потянет чисто финансово. И это уменьшит шансы найти человека живым.

При этом деньги спасатели-добровольцы в качестве помощи не принимают. Лучше помочь в самом затратном этапе поиска - заправить автомобиль добровольца.

Также можно помочь в приобретении оборудования и расходных материалов для поиска.

На сегодняшний день отряд нуждается в следующем:

1. Топливные карты,

2. Батарейки АА (пальчиковые) Alkaline (LR6) в большом количестве,

3. Очки защитные (строительные) с анти-запотевающим покрытием,

4. Скотч широкий в большом количестве,

5. Сигнальная лента,

6. Аккумуляторы 18650 не ниже 2500мАч (например Soshine или Armytek 3100/3400/3500 мАч),

7. Сигнальные жилеты,

8. Боксы пластиковые для хранения, различных размеров,

9. Спасательные термоодеяла,

10. Туристические складные стулья и столы,

11. Портативные зарядные устройства для телефонов (Power Bank),

12. Газовые горелки и котелки туристические,

13. Антенны для портативных раций RETEVIS RHD-771 SMA-F,

14. Запасные аккумуляторы к рациям Baofeng uv-5r,

15. Компасы "Москомпас" Модель 22C,

16. Фонари EagleTac T200C2, Convoy S2+,

17. Радиостанции KENWOOD TH-F5 TURBO UHF или Retevis uv 5R. Baofeng UV B5, Baofeng UV 5RA,

18. Зарядные устройства для аккумуляторов 18650 Soshine SC-S1 MAX v.3 или intellicharge i4,

19. Палатки и тенты,

20. Автомобильные инверторы 12-220в не менее 600вт,

21. Принтеры лазерные цветные,

22. Ноутбуки,

23. Навигаторы: Garmin GPSMAP 64, 64ST; Garmin eTrex 20x, 30x; Garmin Dakota 20; Garmin Oregon 550,

24. Рации Yaesu FT-8800 с подходящей антенной на магнитной подошве,

25. Беспилотники DJI

DJI Mavic 2 Pro, аккумуляторные батареи для DJI Mavic 2 Pro.

Если вы готовы передать нам необходимое оборудование или расходные материалы, связаться с отрядом «Лиза Алетр» можно по номеру горячей линии 88007005452