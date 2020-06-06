2020-06-06 14:40:03
2020-06-06 14:40:03
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/ Тема: Во Владимирской области увеличилось число пропавших людей
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
В мае в региональный отряд «Лиза Алерт» поступило 140 заявок на поиск 147 человек.
Показательно, что из них в лесу потерялось только 27, а в город — 120. Из них детей до 18 лет - 41.
Силами добровольцев живыми найдены 107 пропавших, а 16 обнаружили уже без признаков жизни. И до сих пор не найдены - 12 человек.
Участники спасательного отряда обратились к жителям Владимирской области с просьбой о помощи. «Мы не получаем зарплаты и премии, - подчеркнули они. -Любой выезд на поиск - это определенные траты с нашей стороны на топливо, воду, еду. Количество поисков увеличивается с каждым годом, а впереди - период активных выездов в летний сезон. Уже есть заявки о пропаже людей в лесу».
Будет и по 10-15 заявок в день, и такое количество выездов отряд не потянет чисто финансово. И это уменьшит шансы найти человека живым.
При этом деньги спасатели-добровольцы в качестве помощи не принимают. Лучше помочь в самом затратном этапе поиска - заправить автомобиль добровольца.
Также можно помочь в приобретении оборудования и расходных материалов для поиска.
На сегодняшний день отряд нуждается в следующем:
1. Топливные карты,
2. Батарейки АА (пальчиковые) Alkaline (LR6) в большом количестве,
3. Очки защитные (строительные) с анти-запотевающим покрытием,
4. Скотч широкий в большом количестве,
5. Сигнальная лента,
6. Аккумуляторы 18650 не ниже 2500мАч (например Soshine или Armytek 3100/3400/3500 мАч),
7. Сигнальные жилеты,
8. Боксы пластиковые для хранения, различных размеров,
9. Спасательные термоодеяла,
10. Туристические складные стулья и столы,
11. Портативные зарядные устройства для телефонов (Power Bank),
12. Газовые горелки и котелки туристические,
13. Антенны для портативных раций RETEVIS RHD-771 SMA-F,
14. Запасные аккумуляторы к рациям Baofeng uv-5r,
15. Компасы "Москомпас" Модель 22C,
16. Фонари EagleTac T200C2, Convoy S2+,
17. Радиостанции KENWOOD TH-F5 TURBO UHF или Retevis uv 5R. Baofeng UV B5, Baofeng UV 5RA,
18. Зарядные устройства для аккумуляторов 18650 Soshine SC-S1 MAX v.3 или intellicharge i4,
19. Палатки и тенты,
20. Автомобильные инверторы 12-220в не менее 600вт,
21. Принтеры лазерные цветные,
22. Ноутбуки,
23. Навигаторы: Garmin GPSMAP 64, 64ST; Garmin eTrex 20x, 30x; Garmin Dakota 20; Garmin Oregon 550,
24. Рации Yaesu FT-8800 с подходящей антенной на магнитной подошве,
25. Беспилотники DJI
DJI Mavic 2 Pro, аккумуляторные батареи для DJI Mavic 2 Pro.
Если вы готовы передать нам необходимое оборудование или расходные материалы, связаться с отрядом «Лиза Алетр» можно по номеру горячей линии 88007005452