Военные железнодорожники прибыли в Мурманскую область, чтобы помочь восстановить участок железной дороги между станциями Кола и Выходной. На место доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники - экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы.

Военные железнодорожники прибыли в Мурманскую область, чтобы помочь восстановить участок железной дороги между станциями Кола и Выходной. На место доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники — экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы.В субботу военные начнут возводить насыпь для железнодорожного полотна. Ее протяженность — около 6 километров. Помочь восстановить железную дорогу в Мурманской области Министерству обороны РФ поручил Владимир Путин.Ранее три самолета Ил-76 доставили из Нижегородской области военных инженеров со специальным оборудованием и новейшую бурильно-ударную машину. С ее помощью будут вести работы в скальном грунте.Тем временем, паводок в Мурманской области, который разрушил мост через реку Кола, усиливается. В Кольском районе введен межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации – там подтоплены десятки домов и дворов, 14 жителей эвакуированы во временный пункт размещения. В районе подтопления дежурят сотрудники МЧС, в их распоряжении лодки и тяжелые квадроциклы. Спасатели в любой момент готовы оказать людям необходимую помощь.Полиция, в свою очередь, патрулирует территории, чтобы не допустить мародерства. Всего в зоне паводка оказались три села и город Кола.Во время рабочей поездки в Мурманскую область директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло посетил ДНТ "Кильдинское". В связи с разливом реки Кола в этом дачном товариществе оказались подтоплены 30 домов и порядка 50 придомовых территорий. Представители Главного управления МЧС России по Мурманской области, оперативная группа ЦУКС, инспекторы Центра ГИМС находятся непосредственно на месте чрезвычайного происшествия. Также задействованы силы и средства спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, областной аварийно-спасательной службы, сотрудники МВД. В общей сложности привлечены 20 человек личного состава, 7 единиц техники и 5 плавсредств. Для предоставления жилья пострадавшим от паводка жителям дачного товарищества был развернут пункт временного размещения, однако потребности в нем не было замечено. На текущий момент в отдельных местах уровень воды там снизился на 5-10 сантиметров.