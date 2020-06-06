Бывшая прима Большого театра готова помочь оклеветавшему ее бизнесмену. Анастасия Волочкова оплатит лечение мужчины в клинике для душевнобольных.

Бывшая прима Большого театра готова помочь оклеветавшему еебизнесмену. Анастасия Волочкова оплатит лечение мужчины в клинике длядушевнобольных.Не так давно некий Владислав Фоменко сообщил журналистам,что был любовником балерины. Бизнесмен утверждал, что с танцовщицей егосвязывал страстный роман, который привел к беременности. Мужчина потребовалот Анастасии Волочковой объяснений, мол, что произошло с ребенком, которого онаждала от него.По словам Фоменко, его отношения с отставной примойзакончились также стремительно, как и начались. Волочкова заблокировала его вовсех соцсетях и перестала отвечать на звонки.В доказательство своих слов Владислав предоставил репортерампару фото. На одном он с балериной курит кальян в ее особняке, на другом – в банномхалате обнимает ее за талию.Анастасия Волочкова заявление бизнесмена отрицает.Танцовщица возмущена поведением мужчины. Впрочем, подавать в суд на ВладиславаФоменко за клевету она не собирается. По словам адвоката знаменитости, ЮлииВербицкой-Линник, балерина считает, что мужчина имеет проблемы с психикой. готова оплатить счета за лечение Владислава в психбольнице.6 Ноя 2018 в 5:08 PSTВербицкая-Линникдобавила, что Фоменко никакой не бизнесмен. Он строитель, который когда-топомогал возводить дом Волочковой. Бывшая прима фотографировалась, а послевыкладывала в соцсети фото с ним, по дружбе, как рекламу.