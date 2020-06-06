Бывшая прима Большого театра готова помочь оклеветавшему ее
бизнесмену. Анастасия Волочкова оплатит лечение мужчины в клинике для
душевнобольных.
Бывшая прима Большого театра готова помочь оклеветавшему ее
бизнесмену. Анастасия Волочкова оплатит лечение мужчины в клинике для
душевнобольных.
Не так давно некий Владислав Фоменко сообщил журналистам,
что был любовником балерины. Бизнесмен утверждал, что с танцовщицей его
связывал страстный роман, который привел к беременности. Мужчина потребовал
от Анастасии Волочковой объяснений, мол, что произошло с ребенком, которого она
ждала от него.
По словам Фоменко, его отношения с отставной примой
закончились также стремительно, как и начались. Волочкова заблокировала его во
всех соцсетях и перестала отвечать на звонки.
В доказательство своих слов Владислав предоставил репортерам
пару фото. На одном он с балериной курит кальян в ее особняке, на другом – в банном
халате обнимает ее за талию.
Анастасия Волочкова заявление бизнесмена отрицает.
Танцовщица возмущена поведением мужчины. Впрочем, подавать в суд на Владислава
Фоменко за клевету она не собирается. По словам адвоката знаменитости, Юлии
Вербицкой-Линник, балерина считает, что мужчина имеет проблемы с психикой. готова оплатить счета за лечение Владислава в психбольнице.
6 Ноя 2018 в 5:08 PST
Вербицкая-Линник
добавила, что Фоменко никакой не бизнесмен. Он строитель, который когда-то
помогал возводить дом Волочковой. Бывшая прима фотографировалась, а после
выкладывала в соцсети фото с ним, по дружбе, как рекламу.