Анастасия Волочкова приоткрыла завесу тайны над взаимоотношениями с дочерью Ариадной. Вокруг их семьи ходит много слухов, а сегодня балерина подтвердила, что отселила от себя ребенка, и девочка приезжает к матери лишь в гости.

АнастасияВолочкова приоткрыла завесу тайны над взаимоотношениями с дочерью Ариадной. Вокругих семьи ходит много слухов, а сегодня балерина подтвердила, что отселила от себяребенка, и девочка приезжает к матери лишь в гости.Эпатажнаятеледива и талантливая балерина Анастасия Волочкова поделилась редким кадром –на новой фотографии артистка сидит в обнимку с дочкой в своей загородной резиденции.Под постом она шокировала подписчиков признанием, что не считает странным, что14-летний ребенок проживает отдельно от матери."Еще с первых ее шагов я понимала, что дляразвития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе24 часа в сутки", – рассуждает о семейных ценностях Волочкова.5 Июн 2020 в 10:56 PDTПри этом артистка сказала, что жить отдельно от мамы девочке нравится больше, чем под одной крышей с родительницей. Однако звездавсегда рада видетьдочку."Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчасв городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой", –поведала балерина.Анастасия Волочкова похвасталась достиженияминаследницы. Оказывается, ребенок уже занимается благотворительностью. Ариаднамного трудится и радует родительницу своими успехами. Артистка призналась, чтои не заметила, как быстро пролетело время и ее малышка выросла.К сожалению, что думают подписчики об отдельном проживаниималолетнего ребенка неизвестно, так как Волочкова уже давно закрыла комментариииз-за бесконечных нападок хейтеров.Отметим, Ариадна не полностью лишена родительскойопеки. Сейчас она живет с отцом Игорем Вдовиным и его новой женой. Девочка появиласьв гражданском браке и после расставания родителей жила с матерью. Однако современем Анастасия Волочкова и Ариадна приняли решение, что девочке лучшеуехать к отцу.