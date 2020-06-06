Анастасия
Волочкова приоткрыла завесу тайны над взаимоотношениями с дочерью Ариадной. Вокруг
их семьи ходит много слухов, а сегодня балерина подтвердила, что отселила от себя
ребенка, и девочка приезжает к матери лишь в гости.
Анастасия
Волочкова приоткрыла завесу тайны над взаимоотношениями с дочерью Ариадной. Вокруг
их семьи ходит много слухов, а сегодня балерина подтвердила, что отселила от себя
ребенка, и девочка приезжает к матери лишь в гости.
Эпатажная
теледива и талантливая балерина Анастасия Волочкова поделилась редким кадром –
на новой фотографии артистка сидит в обнимку с дочкой в своей загородной резиденции.
Под постом она шокировала подписчиков признанием, что не считает странным, что
14-летний ребенок проживает отдельно от матери.
"Еще с первых ее шагов я понимала, что для
развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе
24 часа в сутки", – рассуждает о семейных ценностях Волочкова.
5 Июн 2020 в 10:56 PDT
При этом артистка сказала, что жить отдельно от мамы девочке нравится больше, чем под одной крышей с родительницей. Однако звезда
всегда рада видеть
дочку.
"Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас
в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой", –
поведала балерина.
Анастасия Волочкова похвасталась достижениями
наследницы. Оказывается, ребенок уже занимается благотворительностью. Ариадна
много трудится и радует родительницу своими успехами. Артистка призналась, что
и не заметила, как быстро пролетело время и ее малышка выросла.
К сожалению, что думают подписчики об отдельном проживании
малолетнего ребенка неизвестно, так как Волочкова уже давно закрыла комментарии
из-за бесконечных нападок хейтеров.
Отметим, Ариадна не полностью лишена родительской
опеки. Сейчас она живет с отцом Игорем Вдовиным и его новой женой. Девочка появилась
в гражданском браке и после расставания родителей жила с матерью. Однако со
временем Анастасия Волочкова и Ариадна приняли решение, что девочке лучше
уехать к отцу.