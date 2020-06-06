ВОЗ рекомендует правительствам государств использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование.

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок, сообщает РИА Новости. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на брифинге носить их в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей. Гебрейесус сослался на новые результаты исследований и рекомендовал от лица ВОЗ правительствам государств использование масок населением там, где отмечено "широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование".Ранее ВОЗ рекомендовала ношение масок только больным COVID-19. В свете последних данных, ношение масок рекомендуется медикам, работающим не только с больными коронавирусом. А также людьми с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60.В рекомендациях ВОЗ подчеркивается, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.