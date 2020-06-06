Я сына убил, - 63-летний житель Дагестана убил из карабина своего 41-летнего сына. Как рассказал сам подозреваемый, между ними был давний конфликт, который вылился в ссору и младший из мужчин, на свою беду, схватился за нож.

Полицейские обнародовали видео с мужчиной, подозреваемым в убийстве своего 41-летнего сына. Как сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану, преступление произошло в минувшую среду, 3 июня.По данным ведомства, 63-летний житель села Верхнее Казанище Буйнакского района в ходе конфликта выстрелил сыну в грудь из карабина СКС. Пострадавшего пытались доставить в больницу, однако он умер по дороге.Задержанный рассказал о наличии застарелого недопонимания с родственником. Противостояние, которое длилось много лет, закончилось серьезной ссорой – сын схватился за нож и отец выстрелил в него.Впоследствии появились кадры, где родственники и земляки мужчины, оказавшегося под стражей, пытаются помешать его транспортировке в автомобиле полиции.Известно, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время он заключен под стражу.