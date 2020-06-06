Фигуранты, действуя по предварительному сговору, похитили с территории предприятия изделия из металла общим весом около 180 кг.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела о краже металлических изделий с территории нефункционирующего предприятия. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), предъявлено двум местным жителям 37 лет, один из которых ранее уже был судим.В ходе расследования уголовных дел, о которых сообщалось ранее, сотрудники полиции установили, что один из фигурантов причастен к еще одной краже с территории нефункционирующего предприятия.Предварительным следствием установлено, что в январе текущего года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, похитили с территории предприятия изделия из металла общим весом около 180 кг. В последующем данные металлические изделия обвиняемые сдали в пункт приема металла, а вырученные средства потратили на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкции ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.