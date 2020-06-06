Халатность, убийство и изнасилование: в Красноярском крае предъявлены обвинения предполагаемому виновнику гибели 12-летней девочки. Кроме того, правоохранители заинтересовались действиями местных социальных работников, которые знали о сложном положении семьи, где воспитывался убитый ребенок, однако, по версии следствия, могли отнестись к ситуации спустя рукава.

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.В настоящее время известно, что в конце минувшей недели в селе Нижняя Коя Шушенского района пропал ребенок. В прошлый понедельник, 1 июня, тело погибшей было обнаружено.В тот же день был задержан подозреваемый, который дал признательные показания, сейчас он находится под стражей.Кроме того, в поле зрения правоохранителей попали работники местного комплексного центра социального обслуживания населения.По версии стражей порядка, неустановленные пока специалисты этой организации не исполнили свои обязанности по профилактике, зная, что семья убитого ребенка находилась в зоне риска и была признана "находящейся в социально-опасном состоянии", поэтому их действия будут изучаться в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Халатность".