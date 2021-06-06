Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 834 человек.

Во Владимирской области на 6 июня подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 3 - в Юрьев-Польском, Вязниковском, Петушинском и Ковровском районах. По два пациента с ковидом прибавилось в Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Камешковском и Александровском районах. По одному заболевшему выявлено в Меленковском, Суздальском, Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 834 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7727 случаев во Владимире, 4098 - в Гусь-Хрустальном районе, 3719 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.