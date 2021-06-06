Самый главный документ получили 11 ребят, достигших 14-летнего возраста.

В городе Юрьев-Польский Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Самый главный документ получили 11 юных жителей района.По традиции праздничное мероприятие началось с Гимна Российской Федерации, после чего ведущие провели с ребятами небольшую викторину на гражданскую зрелость. В викторине приняли участие и родители, пришедшие поддержать детей.Далее сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Юрьев- Польскому району и представители администрации вручили ребятам паспорта. Ребята, заметно волнуясь, ставили подпись в своем первом документе, с которым с этого дня им придется идти по жизни.Присутствующие отметили важность события и выразили напутственные поздравления в адрес школьников.