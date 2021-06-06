На вызов выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

В Гороховецком районе на пожаре в гараже пострадал 59-летний мужчина.В 21-43 5 июня на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в посёлке Галицы на улице Первомайская.На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение автомобиля, находящегося в гараже.Как сообщили в пресс-службе МЧС, сотрудники ведомства потушили пламя на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия сгорел легковой автомобиль и имущество гаража. Пострадал мужчина 1962 года рождения.На вызов выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.