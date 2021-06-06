Злоумышленник попросил выслать деньги на закупку строительных материалов, однако взятые на себя обязательства не выполнил...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержан 44-летний приезжий по подозрению в мошенничестве в сети Интернет.Полицейскими установлено, что подозреваемый ввел в заблуждение 33-летнего мужчину, являющегося генеральным директором архитектурного бюро. Со слов потерпевшего, в сети Интернет он разместил объявление о найме работника для проведения косметического ремонта в офисе его компании, после чего с ним связался неизвестный. Обговорив по телефону условия работы, злоумышленник попросил выслать деньги на закупку строительных материалов согласно прайсу одного из строительных магазинов. Таким образом, потерпевший перечислил на представленную банковскую карту денежные средства. После получения денег подозреваемый перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали в г. Химки Московской области 44-летнего приезжего. Установлено, что во время найма на работу задержанный указал свои настоящие паспортные данные. Данная информация помогла полицейским в его задержании. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18