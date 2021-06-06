Джо Байден не может рассматривать Россию как полноправного соперника из-за разницы в экономических возможностях. Однако он понимает, что ему придется договариваться с Кремлем.

Джо Байден не может рассматривать Россию как полноправного соперника из-за разницы в экономических возможностях. Однако он понимает, что ему придется договариваться с Кремлем.Такое мнение выразил глава Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко. По его словам, Россия уступает США в экономических возможностях, именно поэтому глава Белого дома не видит в России полноправного соперника. Одновременно с этим Джо Байден понимает, что невозможно игнорировать Кремль, поэтому Москве и Вашингтону придётся договариваться.Эксперт отметил, что в Белом доме знают, что в плане военного потенциала Россия — игрок, способный диктовать ряду стран свои условия. Следовательно Вашингтон вынужден считаться с Москвой.Кроме того, в сложившейся ситуации Россия — союзник Китая. А КНР, в свою очередь, считается главной угрозой для США.В связи с этим, для Джо Байдена большим достижением стало бы то, если быв этом противостояниион смог вывести Россию за скобки. То есть, по мнению политолога, американскому президенту нужно настолько виртуозно провести игру, чтобы снять напряжение между Москвой и Вашингтоном, при этом не выдергивая Россию из игры.Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия и Соединенные Штаты столкнулись с проблемами, которые являются типичными для империй. То есть эти государства создают проблемы, решить которые уже не смогут. Так, глава России напомнил, что именно это произошло с СССР.