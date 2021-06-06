ПАО «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Яндекс, ведущая российская технологическая компания, объявляют о сотрудничестве в развитии и

ПАО «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Яндекс, ведущая российская технологическая компания, объявляют о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг.Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов «Ростелекома» для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям