06.06.2021

2021-06-06 11:35:04

Улицы Владимира: история Пушкинского бульвара

Что может быть лучше прогулки в выходные? Приглашаем вас на исторический променад накануне дня рождения Пушкина. Узнаем, бывал ли во Владимире великий поэт. С нами - Мария Платанюк и Алексей Арескин.



Мы готовы продолжить наш рассказ о улицах Владимира. 6 июня - день рождения Александра Пушкина. И мы готовы рассказать об истории Пушкинского бульвара. Путешествие во времени начинается.



- Когда и как появился в губернии Пушкинский бульвар?



- До 19 века у владимирцев не было места , где прогуливаться. И лишь в начале 19 века князь Долгоруков, владимирский губернатор, решил устроить для благоустройства рядом с собором, недалеко от своей резиденции, место для прогулок. Решили срыть старый крепостной вал, который здесь находился, и устроить площадку, которую назвал "бульваром". Приезжавшие во Владимир любили наслаждаться видом города с бульвара. В 1837 году Владимир посетил наследник престола Александр Николаевич, будущий император Александр II. Он приехал в сопровождении своего наставника- поэта Василия Жуковского . Василий Иванович прогуливался по бульвару и зарисовывал его виды.



- Какие были постройки на бульваре в то время?



- В самом начале 19 века здесь находился Архиерейский дом, летняя резиденция владимирских архиереев. После богослужения архиерей мог придти сюда и отдохнуть. Дом был окружен оранжереями, летниками. А уже позже в середине 19 века на его месте построят летний клуб. Место для отдыха, приема пищи гуляющих горожан. Он просуществовал до начала 20 века.



- Как и когда бульвар стал именоваться "Пушкинским"?



- В 1899 году. Когда вся страна праздновала 100-летний юбилей поэта. Для подготовки праздника была разработана программа и во Владимирской губернии. Начались торжества 26 мая с торжественной панихиды в Успенском соборе. И в 2 часа дня в зале Дворянского собрания произошел торжественный акт. Владимирская ученая комиссия выписала из Москвы большой гипсовый бюст Александра Сергеевича Пушкина. Он был установлен в главной зале Дворянского собрания. Прямо под портретом государя - императора. Украшен зеленью и цветами. Памятник был перенесен затем на Пушкинский бульвар на место перед летним клубом. На высшей точке. Где он будет находиться до 1906 года, а затем его сменит новый памятник на площадке перед Успенским собором. В 1917 году он будет разрушен. И только в 1951 году будет поставлен 4-х метровый памятник поэту, сделанный учениками местного ремесленного училища. По проекту Владимира Долецкого. Он простоит несколько десятилетий. Парк получит название "Пушкинского". Но памятник будет перенесён. К сожалению, сейчас стоит лишь гранитный знак. На этом месте когда-то появится памятник великому поэту. И тогда бульвар станет "Пушкинским" в полном значении этого слова. Поэт и сам бывал проездом во Владимире. По крайней мере, 3 раза. Первый раз в начале сентября 1830 года, когда ехал в свое имение Болдино в Нижегородской губернии. Это 3 знаменитых болдинских осени поэта.



Это путешествие во времени было бы невозможно и без костюмов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



Мария Платанюк, «Вести-Владимир».