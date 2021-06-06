Лучшие изобретения блондинок:
1. Оглавление для словаря.
2. Фонарик на солнечных батареях.
3. Чай в непромокаемых пакетиках.
4. Парашют, автоматически раскрывающийся при ударе.
5. Инвалидное кресло с педальным управлением.
6. Вентилятор без электропривода, работающий от ветра.
7. Зарядное устройство, работающее на батарейках.
8. Холодильник для эскимосов.
9. Надувная доска для дартса.
10. Пожаробезопасные спички.
11. Незасвечивающаяся фотопленка.
12. Вертолет с катапультируемым сиденьем.
13. Рh-нейтральный шампунь.
14. Телефон для глухих, который вместо звонка дает световой сигнал.
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