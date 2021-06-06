МЧС распространило метеопредупреждение.

На территории Владимирской области ожидается гроза с дождём. Прогнозируется усиление порывов ветра до 17 м/с. Такое метеопредупреждение распространило региональное управление МЧС.Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 6 июня.Владимирцев предупреждают о возникновении возможных ЧС, перебоев со светом, подтоплений водостоков. Не рекомендуется оставлять машины рядом со слабо укрепленными конструкциями.Единый номер вызова экстренных служб - 112.