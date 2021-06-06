В поселке Галицы Гороховецкого района на пожаре в гараже пострадал мужчина. ЧП произошло вечером 5 июня. В гараже вспыхнул автомобиль. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на 15

В поселке Галицы Гороховецкого района на пожаре в гараже пострадал мужчина. ЧП произошло вечером 5 июня. В гараже вспыхнул автомобиль. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на 15 квадратных метрах – авто выгорело полностью, а также сгорело имущество гаража. В МЧС сообщают об одном пострадавшем – это мужчина 1962 года рождения. Тушили пожар 9 человек и 2