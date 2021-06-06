В регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 73392 человек.

В Костромской области на 6 июня выявили ещё 32 человека, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Врачам не удалось спасти 83-летнего мужчину, у которого инфекция протекала на фоне тяжёлого сердечно-сосудистого заболевания.По шесть новых случаев заражения диагностировано в Костроме, Островском и Буе. Пять - в Шарьинском районе. Четыре пациента с ковидом прибавилось в Пыщугском районе. Два – в Парфеньевском районе. По одному – в Нее, Волгореченске, Красном-на-Волге.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 21724 человек. В стационарах лежит 155 жителей. На дому лечится 1555 заболевших.В регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 73392 человек.