В Ковровском районе предприниматель, торгующий продуктами питания, сертифицировал партию просроченной балтийской обжаренной кильки. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по ..

В Ковровском районе предприниматель, торгующий продуктами питания, сертифицировал партию просроченной балтийской обжаренной кильки. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской области.«Нарушения выявлены в ходе проверки электронных ветеринарных сопроводительных документов. Срок годности консерв истёк 3 мая, а документы на них оформили 27 мая», - уточнили в надзорном ведомтсве.Рыбу отправили другому бизнесмену, который принял её к реализации.В отношении нарушителей будут возбуждены дела по статье о нарушении карантинных правил. Штраф может составить до 20 тысяч рублей.