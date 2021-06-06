Мужчина совершил кражу сейфа из квартиры в 14 микрорайоне, в которой проживал со своими родственниками...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в краже денежных средств и ювелирных украшений на сумму более 700 тысяч рублей.Предварительно установлено, что злоумышленник совершил кражу сейфа из квартиры в 14 микрорайоне, в которой проживал со своими родственниками. Улучив момент, когда в комнате никого не было, мужчина вынес сейф, после чего проследовал в гаражи. Там он отпилил часть задней стенки и похитил содержимое, а именно денежные средства в размере более 700 тысяч рублей и ювелирные украшения, принадлежащие родственникам.В результате оперативно-розыскных мероприятий 33-летний подозреваемый был задержан в Московской области недалеко от Зеленограда. Часть ювелирных украшений была изъята, денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием СО ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31