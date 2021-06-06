Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ: о поручении президента РФ Владимира Путина правительству РФ ..

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ: о поручении президента РФ Владимира Путина правительству РФ завершить разработку полного пакета «зеленого» регулирования:Для реализации климатической повестки в России в первую очередь необходимо завершить разработку и утвердить систему взимания платежей (или систему торговли квотами) за выбросы СО2.Связанная с этим тема – верификация отчетности предприятий по выбросам, которая должна приниматься на международном уровне. Пока в РФ такого механизма верификации нет, а значит, и уровень доверия будущей национальной климатической классификации без такой системы будет небольшим, ведь РСБУ не принимается регуляторами и инвесторами за рубежом.Что важно система взимания СО2 или торговли квотами должна быть прозрачной – критерии ее работы должны быть одинаковы и признаваемы в разных странах.И самое главное – нужны договоренности с иностранными государствами по зачету собранных в России «углеродных» платежей. Это защитит наших экспортеров и позволит активнее вкладывать в ESG-проекты.