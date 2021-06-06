Во время своей первой пресс-конференции врио замгубернатора по соцвопросам Ольга Гребнёва объявила, что во Владимире построят две новых станции скорой медицинской помощи. «В частности, ..

Во время своей первой пресс-конференции врио замгубернатора по соцвопросам Ольга Гребнёва объявила, что во Владимире построят две новых станции скорой медицинской помощи.«В частности, администрация областного центра уже выделила земельный участок для строительства учреждения в восточном микрорайоне, недалеко от гипермаркета «Глобус». Вторая подстанция появится в юго-западной части города - на Верхней Дуброве», - рассказала она журналистам.Однако сроки возведения объектов пока не уточняются.Напомним, что во время общения со СМИ госслужащая главврачам региональных больниц массовыми проверками.Также стало известно, что во Владимирской области полёты санавиации.