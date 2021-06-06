Во время своей первой пресс-конференции врио замгубернатора по соцвопросам Ольга Гребнёва объявила, что во Владимире построят две новых станции скорой медицинской помощи.
«В частности, ..
Во время своей первой пресс-конференции врио замгубернатора по соцвопросам Ольга Гребнёва объявила, что во Владимире построят две новых станции скорой медицинской помощи.
«В частности, администрация областного центра уже выделила земельный участок для строительства учреждения в восточном микрорайоне, недалеко от гипермаркета «Глобус». Вторая подстанция появится в юго-западной части города - на Верхней Дуброве», - рассказала она журналистам.
Однако сроки возведения объектов пока не уточняются.
Напомним, что во время общения со СМИ госслужащая главврачам региональных больниц массовыми проверками.
Также стало известно, что во Владимирской области полёты санавиации.