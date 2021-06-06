Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников:
«Мы считаем необходимым введение большего количества льготных инструментов поддержки малого и среднего ..
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников:
«Мы считаем необходимым введение большего количества льготных инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. ВТБ принимает участие в разработке новой программы гарантийной поддержки СМБ и неоднократно обсуждал внедрение льготного зонтичного механизма с Корпорацией МСП и условий его предоставления. Мы считаем, что необходимую своевременную помощь и доступные продукты должно получить как можно большее количество предпринимателей.
Мы готовы оказать всестороннюю поддержку во внедрении новой программы. Уверены, ее реализация послужит дальнейшей стабилизации и развитию работы среднего и малого бизнеса».