Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников: «Мы считаем необходимым введение большего количества льготных инструментов поддержки малого и среднего ..

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников:«Мы считаем необходимым введение большего количества льготных инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. ВТБ принимает участие в разработке новой программы гарантийной поддержки СМБ и неоднократно обсуждал внедрение льготного зонтичного механизма с Корпорацией МСП и условий его предоставления. Мы считаем, что необходимую своевременную помощь и доступные продукты должно получить как можно большее количество предпринимателей.Мы готовы оказать всестороннюю поддержку во внедрении новой программы. Уверены, ее реализация послужит дальнейшей стабилизации и развитию работы среднего и малого бизнеса».