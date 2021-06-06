Банк ВТБ и компания «Акрон» в ходе Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на сумму 20 млрд рублей сроком на пять лет. Средства пойдут на ..

Банк ВТБ и компания «Акрон» в ходе Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на сумму 20 млрд рублей сроком на пять лет. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности компании и капитальных затрат, включая затраты на реализацию ESG проектов. Соглашение подписали первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов.: «ВТБ планомерно расширяет сотрудничество с группой «Акрон», выступая в качестве кредитора и инвестора в различных проектах компании. Данное соглашение будет способствовать нашему более плотному и взаимовыгодному партнерству. Банк всегда готов содействовать развитию российского бизнеса, который вкладывает средства в собственное производство и расширение линейки продукции и заботится о состоянии окружающей среды. Ответственный подход к предпринимательству на всех этапах жизни компании – залог устойчивого развития и качественного роста бизнеса».Александр Попов: «Подписанное кредитное соглашение укрепляет платформу для развития взаимовыгодных отношений между «Акроном» и банком ВТБ. Финансовая поддержка позволит продолжить реализацию стратегии развития бизнеса Группы в ранее намеченные сроки. Средства будут направлены на развитие производства, в том числе на проекты в области ESG и внедрение инновационных решений, которые позволят увеличить выпуск высококачественной экологически чистой и востребованной у потребителей по всему миру продукции».В сентябре прошлого года банк ВТБ стал партнером Группы «Акрон» по развитию Талицкого калийного проекта в Пермском крае. Группа ВТБ приобрела 10% АО «Верхнекамская Калийная Компания» (ВКК), которое является оператором проекта.