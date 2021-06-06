При этом 219 касались здравоохранения, 196 – вопросов ЖКХ и благоустройства.

С 26 мая по 2 июня в Центр управления регионом Владимирской области поступило 716 жалоб. При этом 219 касались здравоохранения, 196 – вопросов ЖКХ и благоустройства.В частности, сотрудникам ЦУРа на отказ в бесплатном тесте на коронавирус. В Вязниках одному из пациентов участковый врач сказала, что исследования проводят только для категории 65+. А остальные граждане, якобы, должны сдавать платно. После вмешательства Центра тестирование проведено.Напомним, что ЦУР заработал в конце ноября 2020 года. Он предназначен для сбора обращений граждан и аналитического анализа социально-экономический ситуации. Организация помогает чиновникам наглядно увидеть карту проблем региона. Мониторинг негатива в соцсетях осуществляется через систему «Инцидент Менеджмент», разработанную в 2018 году компанией «Медиалогия».По России ведомство занимает 51 место. С момента открытия Центра от жителей региона поступило более пяти тысяч обращений. В лидерах - «Здравоохранение», «Дороги и транспорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика».Напомним, что в середине мая Дмитрий Лавров Татьяну Метёлкину на посту руководителя организации.