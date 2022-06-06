Как пишут журналисты, информацию подтвердил председатель регионального комитета общественных связей и СМИ Илья Юрманов.

Директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова написала заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщают наши коллеги из «Зебра ТВ».Как пишут журналисты, информацию подтвердил председатель регионального комитета общественных связей и СМИ Илья Юрманов. Заявление рассматривается.Напомним, что Алиса Бирюкова возглавила ведомство в 2018 году.Она родилась во Владимире 13 февраля 1986 года. Окончила владимирский филиал Финансового университета. С 2009 года работала в Центре классической музыки в должности заместителя директора. С июля 2014 года госслужащая занимала должность заместителя директора департамента культуры.За годы совместной работы редакция «33Live.Ru» при взаимодействии с департаментом культуры и лично Алисой Михайловной несколько крупных , посвящённых культуре во Владимирской области.